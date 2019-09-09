В Крыму на несколько дней объявили штормовое предупреждение
С 9 по 12 сентября в Крыму объявили штормовое предупреждение. На полуострове будет бушевать сильный ветер – 20-25 метров в секунду.
Как объяснила «КП-Крым» заместитель начальника Гидрометцентра – главный синоптик Ирина Кириченко, он не несет опасности для людей и не всегда вызывает волнение моря.
- Сильный ветер не всегда провоцирует шторм, также буквально с ног людей он сбивать не будет. В основном он несет опасность для хозпостроек, крыш домов, - уточнила она.
Поэтому в МЧС Крыма жителям настоятельно рекомендуют не находиться в эти дни рядом с крупными деревьями, не парковать там машины.
Также на улице нужно держаться подальше от вывесок, рекламных щитов и дорожных знаков. Спасатели рекомендуют закрепить слабые конструкции во дворах, а также закрывать двери и окна.
ИСТОЧНИК KP.RU