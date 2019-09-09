В Крыму на несколько дней объявили штормовое предупреждение

СЕГОДНЯ 15:36 2019-09-09T15:37:13+03:00

Не паркуйте свои машины рядом с крупными деревьями Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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С 9 по 12 сентября в Крыму объявили штормовое предупреждение. На полуострове будет бушевать сильный ветер – 20-25 метров в секунду.

Как объяснила «КП-Крым» заместитель начальника Гидрометцентра – главный синоптик Ирина Кириченко, он не несет опасности для людей и не всегда вызывает волнение моря.

- Сильный ветер не всегда провоцирует шторм, также буквально с ног людей он сбивать не будет. В основном он несет опасность для хозпостроек, крыш домов, - уточнила она.

Поэтому в МЧС Крыма жителям настоятельно рекомендуют не находиться в эти дни рядом с крупными деревьями, не парковать там машины.

Также на улице нужно держаться подальше от вывесок, рекламных щитов и дорожных знаков. Спасатели рекомендуют закрепить слабые конструкции во дворах, а также закрывать двери и окна.

ИСТОЧНИК KP.RU