За миллиард рублей в Крыму отремонтируют две дороги
В Крыму отремонтируют две трассы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Общая стоимость работ – 1 миллиард рублей.
Работы на объектах уже начались. Это трассы Саки-Орловка и Черноморское-Оленевка.
- Дорожники проведут замену и ремонт поврежденных слоев одежды, устранят колейность. На опасных участках установят барьерное ограждение и обустроят тротуары. После завершения работ на дорогах нанесут разметку, - рассказали в пресс-службе Минтранса Крыма.
Стоимость ремонта дороги Черноморское-Оленевка составляет 273 миллиона рублей. Ее протяженность - 23 километра.
Что касается второго объекта, эта дорога Саки-Орловка. Стоимость работ составляет 766 миллионов рублей, а протяженность - почти 42 километра.
Ремонт дорог завершат к 1 декабря 2019 года.
ИСТОЧНИК KP.RU