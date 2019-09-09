2019-09-09T17:24:26+03:00
Общество

За миллиард рублей в Крыму отремонтируют две дороги

Все работы должны завершиться в декабре 2019 года
Александра КОРШУНОВА
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Это трассы Саки-Орловка и Черноморское-Оленевка. Фото: пресс-служба Минтранса КрымаЭто трассы Саки-Орловка и Черноморское-Оленевка. Фото: пресс-служба Минтранса Крыма
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В Крыму отремонтируют две трассы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Общая стоимость работ – 1 миллиард рублей.

Работы на объектах уже начались. Это трассы Саки-Орловка и Черноморское-Оленевка.

- Дорожники проведут замену и ремонт поврежденных слоев одежды, устранят колейность. На опасных участках установят барьерное ограждение и обустроят тротуары. После завершения работ на дорогах нанесут разметку, - рассказали в пресс-службе Минтранса Крыма.

Стоимость ремонта дороги Черноморское-Оленевка составляет 273 миллиона рублей. Ее протяженность - 23 километра.

Что касается второго объекта, эта дорога Саки-Орловка. Стоимость работ составляет 766 миллионов рублей, а протяженность - почти 42 километра.

Ремонт дорог завершат к 1 декабря 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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