2019-09-09T17:42:43+03:00
Общество

Крымский избирком обработал почти 94 процента протоколов

Лидирует по-прежнему партия «Единая Россия»
Александра КОРШУНОВА
Поделиться:
Второе место занимает ЛДПРВторое место занимает ЛДПРФото: Анастасия ЖУКОВА
Изменить размер текста:

В Крыму обработали 93,3% протоколов участковых избирательных комиссий. В пресс-службе Избиркома РК рассказали, что в систему ГАС «Выборы» уже ввели больше тысячи протоколов участковой избирательной комиссии.

- Их общее в республике количество составляет 1201, - уточнил глава Избиркома Крыма Михаил Малышев.

Также известны предварительные результаты по выборам депутатов второго созыва в Госсовет РК. В лидерах по-прежнему партия «Единая Россия» - 54,3%. Далее идет ЛДПР - 17,05%, КПРФ - 8,20%, Коммунисты России -4,03%, Справедливая Россия - 4,02%, Партия пенсионеров - 3,62%, Родина - 2,79%, Патриоты России - 0,90%, пишет Крымское информационное агентство.

Напомним, в Севастополе обработали 100 процентов бюллетеней. Больше всего процентов набрала партия «Единая Россия».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Севастополе умер участник обороны города-героя Владимир Болгари
Крымчанина посадили за призывы к джихаду и участие в террористической организации
На трассе «Таврида» КамАЗ столкнулся с легковушкой
В Судаке заключили под стражу капитана затонувшего катера «Камелот»
За миллиард рублей в Крыму отремонтируют две дороги
Синоптики рассказали, когда в Крым придет похолодание
В Крыму на несколько дней объявили штормовое предупреждение
Под Судаком столкнулись две легковушки: Есть пострадавшие
На набережной Симферополя начали устанавливать уличные фонари
В Севастополе 10-месячный малыш выпал из окна: Следком проводит проверку
В Севастополе рассказали об итогах выборов в Законодательное собрание
Севастополец обворовал квартиры и дома на полмиллиона рублей
На крымской трассе «Таврида» закрыли две полосы