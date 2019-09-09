Крымский избирком обработал почти 94 процента протоколов

СЕГОДНЯ 17:03 2019-09-09T17:42:43+03:00

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В Крыму обработали 93,3% протоколов участковых избирательных комиссий. В пресс-службе Избиркома РК рассказали, что в систему ГАС «Выборы» уже ввели больше тысячи протоколов участковой избирательной комиссии.

- Их общее в республике количество составляет 1201, - уточнил глава Избиркома Крыма Михаил Малышев.

Также известны предварительные результаты по выборам депутатов второго созыва в Госсовет РК. В лидерах по-прежнему партия «Единая Россия» - 54,3%. Далее идет ЛДПР - 17,05%, КПРФ - 8,20%, Коммунисты России -4,03%, Справедливая Россия - 4,02%, Партия пенсионеров - 3,62%, Родина - 2,79%, Патриоты России - 0,90%, пишет Крымское информационное агентство.

Напомним, в Севастополе обработали 100 процентов бюллетеней. Больше всего процентов набрала партия «Единая Россия».

ИСТОЧНИК KP.RU