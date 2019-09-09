2019-09-09T17:46:47+03:00
Происшествия

Крымчанина посадили за призывы к джихаду и участие в террористической организации

Мужчину задержали в прошлом году
Анастасия ЖУКОВА
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Подсудимого лишили свободы на 6 лет.Подсудимого лишили свободы на 6 лет.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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Северо-Кавказский окружной военный суд отправил крымчанина в тюрьму на шесть лет за участие в террористической организации ИГИЛ* (запрещена в РФ), а также призывы к джихаду.

Задержали крымчанина в июне прошлого года за то, что разместил 39 текстовых сообщений в социальных сетях, где призывал участвовать в джихаде, устраивать теракты самостоятельно и присоединяться к террористам из ИГИЛ*. Группы, где он размещал призывы к терроризму, крымчанин сам же и администрировал.

Кроме того, силовики обнаружили у него дома взрывное устройство и боеприпас.

Суд признал его виновным сразу по нескольким статьям: ч. 2 ст. 205.2, ч. 1 ст. 223.1, ч. 1 ст. 222.1, ч. 1 ст. 222 УК РФ.

- Назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов с использованием сети "Интернет", на срок 3 года со штрафом в размере 10 тысяч рублей, - говорится в сообщении на сайте суда.

Приговор в силу еще не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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