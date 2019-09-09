2019-09-09T18:22:34+03:00
Политика

Выборы в Госсовет Крыма 2019: Избирком объявил итоги

Большинство мандатов предсказуемо получит правящая партия
Анастасия ЖУКОВА
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Выборы в Госсовет Крыма 2019 завершилисьВыборы в Госсовет Крыма 2019 завершилисьФото: Анастасия ЖУКОВА
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Избирательная комиссия Республики Крым объявила результаты выборов в Государственный совет РК.

На данный момент «Единая Россия» набрала 54,75% голосов, ЛДПР - 16,84%, КПРФ - 8,19%. Не смогли преодолеть пятипроцентный барьер для вхождения в парламент компартия «Коммунисты России» (4,03%), «Справедливая Россия» (3,95%), «Партия пенсионеров» (3,63%), «Родина» (2,71%), «Патриоты России» (0,39).

По состоянию на 18 часов 9 сентября обработано 99,92% бюллетеней, не отчиталась только одна комиссия.

- УИК №952, это Нижнегорский район, до настоящего времени не смог ввести в ГАС « они продолжают подсчет в ближайшие полчаса и этот уик отчитается и мы полностью закроем прием от всех УИКов, - сказал глава крымского избиркома Михаил Малышев. - По нашим оценкам, порядка 60 мандатов получит «Единая Россия», 10 - ЛДПР, еще 5 - КПРФ.

Напомним, в крымском парламенте всего 75 кресел.

Всего в списке крымских избирателей были порядка 1,5 млн избирателей. В выборах приняли участие 33,28% граждан. По одномандатным округам тоже большинство голосов получили кандидаты от «Единой России».

ИСТОЧНИК KP.RU

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