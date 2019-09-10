Госсовет рассмотрит три кандидатуры на должность главы Крыма
На рассмотрение Госсовета Крыма президент России Владимир Путин внес три кандидатуры на пост главы республики.
- Это Аксенов, Шперов, Богатыренко. Но не должно быть никаких сомнений, что главой Крыма будет Сергей Аксенов, - сообщил спикер Госсовета РК Владимир Констатинов.
Сергей Богатыренко возглавляет крымское отделение КПРФ, а Павел Шперов является депутатом Государственной Думы от ЛДПР.
СПРАВКА «КП»
Сергей Аксенов на данный момент занимает должность главы Крыма. Он был избран 9 октября 2014 года и принял решение о совмещении обязанностей главы и председателя Совета министров Крыма.
14 июня 2019 года возглавил список партии «Единая Россия» в Госсовет Крыма на выборах, которые прошли 8 сентября 2019 года.
ИСТОЧНИК KP.RU