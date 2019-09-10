2019-09-10T15:03:03+03:00
Общество

Госсовет рассмотрит три кандидатуры на должность главы Крыма

Их предложил президент России Владимир Путин
Александра КОРШУНОВА
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Сейчас эту должность занимает Сергей АксеновСейчас эту должность занимает Сергей АксеновФото: Анастасия ЖУКОВА
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На рассмотрение Госсовета Крыма президент России Владимир Путин внес три кандидатуры на пост главы республики.

- Это Аксенов, Шперов, Богатыренко. Но не должно быть никаких сомнений, что главой Крыма будет Сергей Аксенов, - сообщил спикер Госсовета РК Владимир Констатинов.

Сергей Богатыренко возглавляет крымское отделение КПРФ, а Павел Шперов является депутатом Государственной Думы от ЛДПР.

СПРАВКА «КП»

Сергей Аксенов на данный момент занимает должность главы Крыма. Он был избран 9 октября 2014 года и принял решение о совмещении обязанностей главы и председателя Совета министров Крыма.

14 июня 2019 года возглавил список партии «Единая Россия» в Госсовет Крыма на выборах, которые прошли 8 сентября 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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