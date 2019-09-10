2019-09-10T15:41:55+03:00
Общество

Чемпионом России впервые стал дзюдоист из Севастополя

Соревнования проходили в Ингушетии
Александра КОРШУНОВА
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Севастопольский спортсмен Антон Брачев. Фото: пресс-служба правительства города-герояСевастопольский спортсмен Антон Брачев. Фото: пресс-служба правительства города-героя
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Спортсмен из Севастополя Антон Брачев получил золотую медаль на чемпионате России по олимпийскому дзюдо. Награду он получил в весовой категории больше 100 килограммов.

Соревнования проходили в Ингушетии.

Теперь у дзюдоиста есть полный комплект медалей национального чемпиона - «золото», «серебро» и «бронза».

Кстати, еще один представитель города-героя стал медалистом чемпиона. В весе до 73 килограммов Лаша Ломидзе завоевал серебряную медаль.

Исполнительный директор Федерации дзюдо Севастополя Роман Семенихин оценил выступление своих воспитанников на «отлично».

- Наши лидеры взяли максимум – оба были в финалах, - отметил Семенихин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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