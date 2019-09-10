Чемпионом России впервые стал дзюдоист из Севастополя
Спортсмен из Севастополя Антон Брачев получил золотую медаль на чемпионате России по олимпийскому дзюдо. Награду он получил в весовой категории больше 100 килограммов.
Соревнования проходили в Ингушетии.
Теперь у дзюдоиста есть полный комплект медалей национального чемпиона - «золото», «серебро» и «бронза».
Кстати, еще один представитель города-героя стал медалистом чемпиона. В весе до 73 килограммов Лаша Ломидзе завоевал серебряную медаль.
Исполнительный директор Федерации дзюдо Севастополя Роман Семенихин оценил выступление своих воспитанников на «отлично».
- Наши лидеры взяли максимум – оба были в финалах, - отметил Семенихин.
ИСТОЧНИК KP.RU