Чемпионом России впервые стал дзюдоист из Севастополя

СЕГОДНЯ 15:41 2019-09-10T15:41:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Спортсмен из Севастополя Антон Брачев получил золотую медаль на чемпионате России по олимпийскому дзюдо. Награду он получил в весовой категории больше 100 килограммов.

Соревнования проходили в Ингушетии.

Теперь у дзюдоиста есть полный комплект медалей национального чемпиона - «золото», «серебро» и «бронза».

Кстати, еще один представитель города-героя стал медалистом чемпиона. В весе до 73 килограммов Лаша Ломидзе завоевал серебряную медаль.

Исполнительный директор Федерации дзюдо Севастополя Роман Семенихин оценил выступление своих воспитанников на «отлично».

- Наши лидеры взяли максимум – оба были в финалах, - отметил Семенихин.

ИСТОЧНИК KP.RU