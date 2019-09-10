2019-09-10T16:33:42+03:00
Туризм

Туристка из Казани стала 4-х миллионным пассажиром аэропорта «Симферополь»

На полуостров женщина прилетела вместе с сыном [фото]
Александра КОРШУНОВА
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Они приехали отдыхать в СудакОни приехали отдыхать в СудакФото: Наталья Гоцанюк
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В аэропорту «Симферополь» с начала года встретили 4-х миллионного пассажира. Им стала туристка из Казани Елена Чугунова, которая прилетела на отдых в Крым.

Юбилейного пассажира после прибытия поздравил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко, представители аэропорта и авиакомпании.

Елене вручили сертификаты и сувениры Фото: Наталья Гоцанюк

Елене вручили сертификаты и сувенирыФото: Наталья Гоцанюк

Елена получила сертификат на обслуживание в VIP-зале и сувениры, а также льготный перелет по всей маршрутной сети авиакомпании на двоих.

Кроме этого, девушка с сыном сможет посетить кинопарк «Викинг», а до места отдыха, в Судак, семью отвезли на бесплатном трансфере.

- Сейчас мы вошли в один из самых приятных периодов - бархатный сезон. Это пора ярких осенних событий, гастрономических, театральных и кинофестивалей. В общем, 4 миллиона пассажиров для аэропорта и почти 6 миллионов туристов в целом - это далеко не предел, - отметил Волченко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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