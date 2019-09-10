Севастопольцы нашли тело неизвестного мужчины на детской площадке

СЕГОДНЯ 18:59 2019-09-10T18:59:32+03:00

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В Севастополе на детской площадке по улице Маринеско обнаружили тело неизвестного мужчины. Его нашли случайные прохожие утром во вторник, 10 сентября.

- Умерший был гражданином без определенного места жительства, признаков насильственной смерти прибывшие на место происшествия судмедэксперты и полицейские не обнаружили, - рассказали ForPost в правоохранительных органах.

Изданию сообщили, что подобные «находки» в городе, к сожалению, не редкость. Бездомные регулярно умирают прямо под открытым небом, в том числе - и на детских площадках.

Тем не менее, свидетели подчеркивают, что погибший не был похож на обычного бомжа.

ИСТОЧНИК KP.RU