Домохозяйка из Симферополя на время станет женой водителя из Кемеровской области
А его супруга, водитель карьерного самосвала, приедет в Крым
Семья Седельник. Фото: сайт телеканала "Ю"
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Домохозяйка из Симферополя, 35-летняя Анна Седельникова, ненадолго станет женой 37-летнего начальника автоколонны из Прокопьевска Кемеровской области - в рамках популярного российского реалити-шоу «Обмен женами».
Вместо нее в Крым приедет 28-летняя Анастасия Фомичева - водитель карьерного самосвала. Ей придется делить квадратные метры с 39-летним Алексом, владельцем магазина хозяйственных товаров.
- Поможет ли такой эксперимент наладить отношения и быт внутри их семей? - задаются вопросом создатели реалити шоу.
Герои меняются местами на одну неделю, пишет Крымская газета.
ИСТОЧНИК KP.RU