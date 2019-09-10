Домохозяйка из Симферополя на время станет женой водителя из Кемеровской области

СЕГОДНЯ 19:29 2019-09-10T19:29:56+03:00

А его супруга, водитель карьерного самосвала, приедет в Крым

Изменить размер текста: A A

Домохозяйка из Симферополя, 35-летняя Анна Седельникова, ненадолго станет женой 37-летнего начальника автоколонны из Прокопьевска Кемеровской области - в рамках популярного российского реалити-шоу «Обмен женами».

Вместо нее в Крым приедет 28-летняя Анастасия Фомичева - водитель карьерного самосвала. Ей придется делить квадратные метры с 39-летним Алексом, владельцем магазина хозяйственных товаров.

- Поможет ли такой эксперимент наладить отношения и быт внутри их семей? - задаются вопросом создатели реалити шоу.

Герои меняются местами на одну неделю, пишет Крымская газета.

ИСТОЧНИК KP.RU