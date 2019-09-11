До конца месяца в Севастополе появится новая разметка

СЕГОДНЯ 08:43 2019-09-11T08:55:42+03:00

А в будущем в городе появится адаптивное светофорное регулирование. Фото: пресс-служба правительства Севастополя

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На севастопольских дорогах до конца сентября нанесут новую разметку – «вафельницу». Ее сделают на улицах Адмирала Октябрьского, Большая Морская, Суворова, а также на площади Восставших.

Разметка поможет разгрузить и увеличить пропускную способность перекрестка.

- Часто в городе мы можем наблюдать картину, когда водители выезжают на занятые перекрестки и создают помехи для других автомобилистов, блокируя перпендикулярные улицы. «Вафельница» в сочетании с дорожной камерой нужны, чтобы дисциплинировать таких автолюбителей, - рассказал начальник отдела организации безопасности дорожного движения Сергей Волков.

А чуть позже в городе-герое хотят сделать адаптивное светофорное регулирование, обустроить новые и модернизировать существующие пешеходные переходы.

ИСТОЧНИК KP.RU