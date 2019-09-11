На керченском заводе «Залив» пока не готовы строить первые вертолетоносцы

СЕГОДНЯ 10:37 2019-09-11T10:37:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Керченский судостроительный завод «Залив» не получал официального подтверждения о том, что на его базе будут построены первые в России вертолетоносцы.

Ранее, со ссылкой на источники в кораблестроительной отрасли, ТАСС писал, что строительство двух российских универсальных десантных кораблей (УДК) начнется на заводе «Залив» уже весной 2020 года.

- У нас нет информации о том, что вышеуказанный заказа подписан в нашу пользу (в пользу завода «Залив» - прим.), - сообщили «КП-Крым» в пресс-службе судостроительного завода.

Отметим, что сегодня разработка технического проекта по кораблям уже завершается.

Водоизмещение каждого будет составлять до 15 тысяч тонн. На борту один УДК сможет нести больше 10 вертолетов. Также там будет находиться большая доковая камера для десантных катеров.

ИСТОЧНИК KP.RU