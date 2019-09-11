2019-09-11T10:35:00+03:00
Здоровье

Для пенсионеров и инвалидов в Крыму закупили 20 автобусов

Транспорт предназначен для подвоза жителей в больницы
Александра КОРШУНОВА
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Они обрудованы всем необходимым. Фото: пресс-службе Минтруда и соцзащиты РКОни обрудованы всем необходимым. Фото: пресс-службе Минтруда и соцзащиты РК
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В Крыму для обслуживания пенсионеров, инвалидов, которые живут в сельской местности, закупили 20 автобусов. На этом транспорте жителей будут подвозить в больницы для проведения скринингов.

На это из федерального бюджета выделили 38 миллионов рублей.

Главная цель проекта «Старшее поколение» увеличить продолжительности жизни людей до 67 лет. А это можно сделать, если как можно быстрее выявить заболевание при прохождении диспансеризации.

- Транспорт оснащен необходимым оборудованием для перевозки пожилых граждан, инвалидов и лежачих больных. Такая услуга будет предоставляться бесплатно согласно разработанному совместно с Минздравом РК графику посещений медицинских организаций, - сообщила министр труда и соцзащиты Крыма Елена Романовская.

ИСТОЧНИК KP.RU

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