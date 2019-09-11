Рухнувшее дерево разбило новое ограждение на набережной Симферополя
Сильный ветер повалил крупное дерево на набережной реки Салгир в Симферополе. Оно повредило новое ограждение, которое установили в процессе реконструкции.
Дерево уже распилили и вывезли. Фото: Вконтакте
Как рассказал «КП-Крым» гендиректор предприятия Игорь Анацкий, повреждения незначительные – разбился верхний поручень.
- Дерево уже распилено и вывезено, ограждение восстановлено. Сейчас будет проведен дополнительный обход по участку, чтобы определить, какие деревья находятся в аварийном состоянии, - уточнил он.
В городе бушует сильный ветер. Фото: Вконтакте
Кроме этого, подрядчик уже заменил разбитую плитку в переходе на улице Шмидта. Ее повредили хулиганы в ночное время суток.
ИСТОЧНИК KP.RU