2019-09-11T12:42:35+03:00
Общество

Рухнувшее дерево разбило новое ограждение на набережной Симферополя

В городе уже несколько дней бушует штормовой ветер
Александра КОРШУНОВА
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Разбился верхний поручень. Фото: ВконтактеРазбился верхний поручень. Фото: Вконтакте
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Сильный ветер повалил крупное дерево на набережной реки Салгир в Симферополе. Оно повредило новое ограждение, которое установили в процессе реконструкции.

Дерево уже распилили и вывезли. Фото: Вконтакте

Дерево уже распилили и вывезли. Фото: Вконтакте

Как рассказал «КП-Крым» гендиректор предприятия Игорь Анацкий, повреждения незначительные – разбился верхний поручень.

- Дерево уже распилено и вывезено, ограждение восстановлено. Сейчас будет проведен дополнительный обход по участку, чтобы определить, какие деревья находятся в аварийном состоянии, - уточнил он.

В городе бушует сильный ветер. Фото: Вконтакте

В городе бушует сильный ветер. Фото: Вконтакте

Кроме этого, подрядчик уже заменил разбитую плитку в переходе на улице Шмидта. Ее повредили хулиганы в ночное время суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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