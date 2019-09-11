Как идет строительство первого в Крыму Центра олимпийской подготовки

СЕГОДНЯ 13:50 2019-09-11T14:27:16+03:00

На строительство выделено почти 2 миллиарда рублей. Фото: пресс-служба Минспорта Крыма

Работы закончат в ноябре 2020 года

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В Симферополе продолжается строительство Центра олимпийской подготовки по водным видам спорта. Сейчас идет установка металлического каркаса.

Уже закончен монтаж конструкций и автоматической установки пожаротушения. Как сообщили «КП-Крым» в пресс-службе республиканского Минспорта, работы идут по графику.

В здании будт три бассейна. Фото: пресс-служба Минспорта Крыма

Всего на строительство Центра выделено 1,6 миллиарда рублей. Готовым объект должен быть к ноябрю 2020 года.

- Центр предназначен для подготовки олимпийского резерва, проведения всероссийских и международных соревнований по спортивному, синхронному плаванию и водному поло, - уточнили в министерстве.

Объект должны сдать в ноябре 2020 года. Фото: пресс-служба Минспорта Крыма

В центре смогут заниматься как взрослые, так и дети с полутора лет.

Всего в здании будет три бассейна. Построят отдельное помещение под гараж и здание КПП.

ИСТОЧНИК KP.RU