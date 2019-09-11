Выборы в Госсовет Крыма 2019: Кто будет управлять республикой

СЕГОДНЯ 14:15 2019-09-11T14:30:08+03:00

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Избирательная комиссия Республики Крым подвела итоги минувших выборов в Госсовет Крыма 2019. Сюрпризов нет: победила партия «Единая Россия». Ее результат - 54,7% голосов после обработки 100% бюллетеней.

На втором месте - ЛДПР с 16,8% голосов, третье место и 8,2% у КПРФ. Не смогли пройти в крымский парламент «Коммунисты России» (4,03%), «Справедливая Россия» (3,9%), а также «Партия пенсионеров» (3,6%), «Родина» (2,7%) и «Патриоты России» (0,8%).

Кроме того, во всех одномандатных округах выиграли кандидаты от «Единой России». Таким образом, эта партия получит 60 мандатов в Государственном совете РК. Еще 10 будут у ЛДПР, оставшиеся 5 - у КПРФ. Всего в крымском парламенте, напомним, заседают 75 депутатов.

- Признать выборы в Государственный совет Республики Крым по республиканскому избирательному округу и по одномандатным избирательным округам состоявшимся, - цитирует Крымское информационное агентство главу избиркома Михаила Малышева.

ИСТОЧНИК KP.RU