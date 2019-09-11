В Крыму у гражданки Германии за долги забрали «Lincoln»

СЕГОДНЯ 16:36 2019-09-11T16:49:20+03:00

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Крымские таможенники изъяли у гражданки Германии иномарку - Lincoln Navigator. Сотрудники были вынуждены предпринять такую меру, ведь у женщины долги по таможенным платежам составили 2 миллиона рублей.

Она приехала на машине в Крым в 2015 году, пересекла границу в пункте пропуска «Джанкой». И вывезти авто она должна была до 7 ноября 2016 года.

Но иностранка этого не сделала, поэтому у нее и образовалась такая задолженность.

- Сейчас автомобиль Lincoln 2006 года выпуска изъят и помещен в зону таможенного контроля. Сотрудники проводят проверку, выясняют все обстоятельства произошедшего, - рассказали в пресс-службе Крымской таможни.

Ее подозревают в совершении уголовного преступления по статье «Уклонение от оплаты таможенных платежей».

Женщине может грозить крупный штраф или обязательные работы.

ИСТОЧНИК KP.RU