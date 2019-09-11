В Крыму у гражданки Германии за долги забрали «Lincoln»
Крымские таможенники изъяли у гражданки Германии иномарку - Lincoln Navigator. Сотрудники были вынуждены предпринять такую меру, ведь у женщины долги по таможенным платежам составили 2 миллиона рублей.
Она приехала на машине в Крым в 2015 году, пересекла границу в пункте пропуска «Джанкой». И вывезти авто она должна была до 7 ноября 2016 года.
Но иностранка этого не сделала, поэтому у нее и образовалась такая задолженность.
- Сейчас автомобиль Lincoln 2006 года выпуска изъят и помещен в зону таможенного контроля. Сотрудники проводят проверку, выясняют все обстоятельства произошедшего, - рассказали в пресс-службе Крымской таможни.
Ее подозревают в совершении уголовного преступления по статье «Уклонение от оплаты таможенных платежей».
Женщине может грозить крупный штраф или обязательные работы.
ИСТОЧНИК KP.RU