2019-09-11T17:04:26+03:00
Общество

Площадь под ТЦ «Куб» в Симферополе приведут в порядок через год

Работы пройдут в два этапа
Никита ПОЛЬКО
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Снос торгового центра начался 26 августаСнос торгового центра начался 26 августаФото: Иван КОСТОГРЫЗОВ
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Площадь Куйбышева в Симферополе, где с конца лета идет снос скандального торгового центра «Куб», ждут преобразования. Свой новый облик она получит в два этапа.

Как сообщила глава администрации крымской столицы Наталья Маленко, после сноса торгового центра площадь Куйбышева будет уложена плиткой.

Эти работы планируют закончить до начала зимы. Уже после холодов, власти будут принимать решение, как именно благоустраивать освободившееся пространство, сообщается на сайте администрации.

Напомним, что снос торгового центра «Куб» начался в Симферополе 26 августа.

Владелец незаконного строения отказался демонтировать его за свой счет. Поэтому местные власти привлекли к процессу внебюджетные средства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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