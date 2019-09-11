2019-09-11T17:50:39+03:00
Общество

В Симферополе залатали дыры на 14 улицах

Заканчивается благоустройство еще четырех
Александра КОРШУНОВА
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Сейчас продолжается капремонт улицы Александра Невского. Фото: пресс-служба администрации крымской столицыСейчас продолжается капремонт улицы Александра Невского. Фото: пресс-служба администрации крымской столицы
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На 14 улицах крымской столицы уже практически завершились ремонтные работы. Сейчас качество обновленных улиц принимают контролирующие службы.

Но не закончен ремонт еще четырех – улиц Гагарина, Куйбышева, Ким и бульвара Франко. Но на некоторых из них уже приступили к обновлению дорожного покрытия и начали оборудование тротуаров.

Кроме этого, продолжается капитальный ремонт улицы Александра Невского.

- Подрядчик уже практически дошел до улицы Жуковского. Первый его этап – участок от площади Советской до Суворовского спуска – будет завершен до начала октября, как и было запланировано, - рассказала глава администрации города Наталья Маленко.

Кстати, на Александра Невского планируется заменить бытовую и ливневую канализации, а также обновить троллейбусные и световые опоры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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