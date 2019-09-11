На выборах в горсовет Ялты победил судимый экс-мэр Гурзуфа

СЕГОДНЯ 19:19 2019-09-11T19:19:20+03:00

На выборы он зарегистрировался как самовыдвиженец. Фото: пресс-служба горсовета Ялты

У него истек срок давности привлечения к ответственности

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На выборах в Ялтинский городской Совет по одномандатному округу №1 победил бывший мэр Гурзуфа Виктор Гамаль. Интересно, что еще в 2011 году Гамаль был арестован, а позже приговорен к трем годам тюрьмы.

Тем не менее, за решетку политик так и не попал - истек срок давности привлечения к ответственности.

На минувшие выборы Гамаль зарегистрировался как самовыдвиженец. Он набрал 1658 голосов и опередил кандидата от «Единой России» почти на 600 голосов.

Однако сможет ли некогда судимый политик получить депутатский мандат – не ясно. Дело в том, что территориальная избирательная комиссия получила жалобы на якобы имеющиеся нарушения во время выборов.

Требования этих жалоб сводятся к отмене результатов голосования на шести избирательных участках и признанию результатов выборов депутата Ялтинского горсовета по одномандатному избирательному округу №1 недействительными.

Принято решение о рассмотрении этих жалоб до 19 сентября текущего года.

Следует напомнить, что в 2013 году прокуратура Крыма доказала вину Виктора Гамаля в незаконном распоряжении несколькими земельными участками и причинении ущерба бюджету поселка в размере почти 1,5 миллиона гривен. Тюремного заключения экс-мэр тогда избежал, хотя прокуратура и готовила апелляцию на приговор.

ИСТОЧНИК KP.RU