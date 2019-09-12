2019-09-12T09:06:39+03:00
Общество

Три крымских поселка признаны одними из лучших для отдыха на черноморском побережье

В среднем туристы бронируют отдых на 5-12 ночей
Надежда ДАЦЮК
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Туристы тратят от 912 до 9,5 тысяч рублей в суткиТуристы тратят от 912 до 9,5 тысяч рублей в суткиФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Три курортных села Крыма попали в десятку популярных мест России для отдыха с детьми в осенние каникулы на Черном и Азовском морях. Это Прибрежное (Сакский район), Стерегущее (Раздольненский район) и Окуневка (Черноморский район).

По данным российского сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru, туристы бронируют отдых на 5-12 ночей, в среднем на аренду жилья они тратят от 912 рублей до 9,5 тысячи рублей в сутки.

Самый дешевый отдых, по данным сервиса, оказался в селе Стерегущее. Там туристы в среднем тратят 912 рублей в сутки. Самым дорогим - в Окуневке. Туристы оставляют там 9500 рублей в сутки.

Среди других популярных курортов – поселки Дедеркой, Новомихайловский в Краснодарском крае, Джубга и село Небуг в Туапсинском районе, станица Должанская в Ейском районе, города-порты Новороссийск и Туапсе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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