2019-09-12T12:08:39+03:00
Общество

Сухое дерево рухнуло на иномарку в центре Симферополя

Горожане несколько раз просили спилить сухостой
Никита ПОЛЬКО
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Фото: Обращения к администрации Симферополя в FacebookФото: Обращения к администрации Симферополя в Facebook
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Из-за сильного ветра, который уже несколько дней не утихает во всем Крыму, на бульваре Франко в Симферополе упало сухое дерево.

Оно рухнуло прямо на припаркованный автомобиль, повредив пассажирскую дверь иномарки. Помимо внедорожника сухостой задел балкон многоэтажного дома.

Фото: Обращения к администрации Симферополя в Facebook

Фото: Обращения к администрации Симферополя в Facebook

Очевидцы, поделившиеся фотографиями происшествия в социальных сетях, говорят, что не однократно просили администрацию города обратить внимание на опасное дерево и спилить его.

- Огромное спасибо администрации города Симферополь, что на протяжении нескольких месяцев игнорировали наши письма с просьбой убрать сухостои по бульвару Франко, - иронизирует автор публикации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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