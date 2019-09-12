Сухое дерево рухнуло на иномарку в центре Симферополя
Из-за сильного ветра, который уже несколько дней не утихает во всем Крыму, на бульваре Франко в Симферополе упало сухое дерево.
Оно рухнуло прямо на припаркованный автомобиль, повредив пассажирскую дверь иномарки. Помимо внедорожника сухостой задел балкон многоэтажного дома.
Фото: Обращения к администрации Симферополя в Facebook
Очевидцы, поделившиеся фотографиями происшествия в социальных сетях, говорят, что не однократно просили администрацию города обратить внимание на опасное дерево и спилить его.
- Огромное спасибо администрации города Симферополь, что на протяжении нескольких месяцев игнорировали наши письма с просьбой убрать сухостои по бульвару Франко, - иронизирует автор публикации.
ИСТОЧНИК KP.RU