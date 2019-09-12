За провоз «безбилетников» крымских перевозчиков оштрафовали на 177 тысяч рублей
Крымских перевозчиков продолжают штрафовать за провоз безбилетников. В прошлом месяце сотрудники «Крымавтотранса» зарегистрировали посадку почти 500 «безбилетников».
Нарушения удалось выявить с помощью видеофиксации.
- После этого материалы направляют в отдел внутреннего контроля предприятия. А на основании этого составляются акты на перевозчиков за нарушение договора оказания услуг, - рассказали в пресс-службе Минтранса Крыма.
В итоге на нарушителей составили 165 актов на сумму более 177 тысяч рублей.
В министерстве призывают гостей и жителей Крыма все-таки приобретать билет. Ведь, если пассажир не купил билет, то он не застрахован, поэтому в случае ДТП не получит никакой компенсации.
Помимо этого турист теряет комфорт, если все места в автобусе заняты и всю дорогу приходится стоять.
ИСТОЧНИК KP.RU