2019-09-12T14:06:07+03:00
Общество

За провоз «безбилетников» крымских перевозчиков оштрафовали на 177 тысяч рублей

Нарушения зафиксированы на видео
Александра КОРШУНОВА
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Это является нарушением договора оказания услугЭто является нарушением договора оказания услугФото: Александра КОРШУНОВА
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Крымских перевозчиков продолжают штрафовать за провоз безбилетников. В прошлом месяце сотрудники «Крымавтотранса» зарегистрировали посадку почти 500 «безбилетников».

Нарушения удалось выявить с помощью видеофиксации.

- После этого материалы направляют в отдел внутреннего контроля предприятия. А на основании этого составляются акты на перевозчиков за нарушение договора оказания услуг, - рассказали в пресс-службе Минтранса Крыма.

В итоге на нарушителей составили 165 актов на сумму более 177 тысяч рублей.

В министерстве призывают гостей и жителей Крыма все-таки приобретать билет. Ведь, если пассажир не купил билет, то он не застрахован, поэтому в случае ДТП не получит никакой компенсации.

Помимо этого турист теряет комфорт, если все места в автобусе заняты и всю дорогу приходится стоять.

ИСТОЧНИК KP.RU

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