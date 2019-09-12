Пловчиха из Крыма завоевала бронзу в Лондоне
На чемпионате мира по плаванию, который проходит в Лондоне под эгидой Международного паралимпийского комитета, спортсменка из Крыма Ани Палян завоевала бронзовую медаль.
Финальные заплывы третьего соревновательного дня на чемпионате мира, который проходил в Великобритании с 9 по 15 сентября, состоялись накануне.
В смешанной эстафете 4 по 50 метров вольным стилем сборная России показала третий результат.
- Наши спортсмены уступили только квартетам из Китая и Италии, - сообщили «КП-Крым» в пресс-службе министерства спорта РК.
Спортсмены, завоевавшие медали на индивидуальных дистанциях, получают лицензию на Паралимпийские игры в Токио. Так что у крымчанки Палян будет еще два шанса завоевать награды – 14 сентября она выступит на стометровке кролем, а 15 сентября стартует на дистанции вдвое короче.
ИСТОЧНИК KP.RU