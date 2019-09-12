2019-09-12T14:22:45+03:00
Спорт

Пловчиха из Крыма завоевала бронзу в Лондоне

Наши спортсмены уступили только Китаю и Италии
Никита ПОЛЬКО
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Фото: из личного архива спортсменкиФото: из личного архива спортсменки
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На чемпионате мира по плаванию, который проходит в Лондоне под эгидой Международного паралимпийского комитета, спортсменка из Крыма Ани Палян завоевала бронзовую медаль.

Финальные заплывы третьего соревновательного дня на чемпионате мира, который проходил в Великобритании с 9 по 15 сентября, состоялись накануне.

В смешанной эстафете 4 по 50 метров вольным стилем сборная России показала третий результат.

- Наши спортсмены уступили только квартетам из Китая и Италии, - сообщили «КП-Крым» в пресс-службе министерства спорта РК.

Спортсмены, завоевавшие медали на индивидуальных дистанциях, получают лицензию на Паралимпийские игры в Токио. Так что у крымчанки Палян будет еще два шанса завоевать награды – 14 сентября она выступит на стометровке кролем, а 15 сентября стартует на дистанции вдвое короче.

ИСТОЧНИК KP.RU

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