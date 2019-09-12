Два троллейбусных маршрута в Симферополе станут короче

СЕГОДНЯ 17:16 2019-09-12T17:35:49+03:00

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Сегодня ночью, 12 сентября, на одной из улиц Симферополя перестанут ходить троллейбусы. Речь идет о маршрутах №20 и №9А.

- Это ограничение будет действовать с 22.00 четверга и до 06.00 пятницы, - сообщили в пресс-службе ГУП РК «Крымтроллейбус».

Движение троллейбусов, проходящих по улице Ким (№20 «Аэровокзал - Ж.Д.Вокзал» и №9А «пос. Аэрофлотский - бул. Ленина») будет ограниченно в связи с ремонтом объектов улично-дорожной сети в рамках региональной программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги Республики Крым».

ИСТОЧНИК KP.RU