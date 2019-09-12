На конкурсе «Мисс Крым-2019» выберут самую красивую девушку полуострова
За титул будут бороться 15 участниц
Девушки будут соревноваться 22 сентября в ЯлтеФото: Виталий ПАРУБОВ
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В следующее воскресенье, 22 сентября, в Ялте будут выбирать самую красивую девушку полуострова. Речь идет о конкурсе «Мисс Крым-2019».
За титул будут бороться 15 участниц со всей республики. Мероприятие пройдет в пятизвездочном отеле на Южном берегу.
Организаторы обещают, что жюри будет компетентным, а ведущими мероприятия станут «Мисс Вселенная» Оксана Федорова и актер Денис Косяков.
В планах - сделать из конкурса красоты имиджевое мероприятие, которое станет одной из визитных карточек полуострова.
ИСТОЧНИК KP.RU