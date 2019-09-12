На конкурсе «Мисс Крым-2019» выберут самую красивую девушку полуострова

СЕГОДНЯ 17:58 2019-09-12T17:58:24+03:00

Девушки будут соревноваться 22 сентября в Ялте Фото: Виталий ПАРУБОВ

За титул будут бороться 15 участниц

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В следующее воскресенье, 22 сентября, в Ялте будут выбирать самую красивую девушку полуострова. Речь идет о конкурсе «Мисс Крым-2019».

За титул будут бороться 15 участниц со всей республики. Мероприятие пройдет в пятизвездочном отеле на Южном берегу.

Организаторы обещают, что жюри будет компетентным, а ведущими мероприятия станут «Мисс Вселенная» Оксана Федорова и актер Денис Косяков.

В планах - сделать из конкурса красоты имиджевое мероприятие, которое станет одной из визитных карточек полуострова.

ИСТОЧНИК KP.RU