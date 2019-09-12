2019-09-12T19:41:02+03:00
Общество

В Севастополе горела легковушка

В МВД предполагают, что произошло самовозгорание
Надежда ДАЦЮК
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Фото: группа "Автопартнер. Крым" ВКонтактеФото: группа "Автопартнер. Крым" ВКонтакте
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В центре Севастополя на улице Маяковского прошлой ночью загорелась машина. ЧП случилось около 11 часов ночи, передает ForPost.

- К месту были незамедлительно направлены две автоцистерны. Установлено, что горит отсек двигателя ВАЗ – 2109, общая площадь горения составила 5 кв. м, - рассказал помощник начальника главного управления Павел Безнюк.

Пожар оперативно потушили.

В УМВД по Севастополю изданию сообщили, что на место происшествия выезжала полиция. Но правоохранители не зафиксировали факт ДТП. Предположительно, это было самовозгорание. Будет проводиться проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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