В Севастополе горела легковушка
В МВД предполагают, что произошло самовозгорание
Фото: группа "Автопартнер. Крым" ВКонтакте
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В центре Севастополя на улице Маяковского прошлой ночью загорелась машина. ЧП случилось около 11 часов ночи, передает ForPost.
- К месту были незамедлительно направлены две автоцистерны. Установлено, что горит отсек двигателя ВАЗ – 2109, общая площадь горения составила 5 кв. м, - рассказал помощник начальника главного управления Павел Безнюк.
Пожар оперативно потушили.
В УМВД по Севастополю изданию сообщили, что на место происшествия выезжала полиция. Но правоохранители не зафиксировали факт ДТП. Предположительно, это было самовозгорание. Будет проводиться проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU