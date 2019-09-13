Нелегалам из Закавказья не дали застроить центр Симферополя
На одной из строек в центре Симферополя работало 46 нелегалов. Все они родом из Закавказья. Гастарбайтеров нашли сотрудники крымской полиции, которым помогали бойцы Росгвардии и ФСБ.
Каждый работяга оштрафован на две тысячи рублей. Подрядчик строительных работ, который и нанял нелегальные трудовые резервы, также может быть оштрафован. Но в отличие от своих подопечных ему предстоит выплатить 800 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе крымского главка МВД.
Ранее «КП-Крым» сообщала, что на полуострове была задержана пара, которая подделывала документы о постановке нелегальных рабочих на миграционный учет.
К ним обращались иностранцы через интернет и просили о помощи. При этом они заранее знали, что документы будут ненастоящими.
Мужчину и женщину задержали, им грозит уголовная ответственность. А срок тюремного заключения - до 7 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU
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