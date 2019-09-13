Россия купила для Крыма новые вагоны и локомотивы
Для «Крымской железной дороги» куплены 166 пассажирских вагонов. Они оснащены биотуалетами и системами кондиционирования.
Подвижной состав, в который помимо вагонов входят еще и десять локомотивов, приобрело Росимущество. Речь идет о вагонах постройки 2017-2018 годов всех типов: купейные, штабные – с купе для пассажиров с ограниченными возможностями, плацкартные, вагоны-рестораны.
Покупка, как сообщили в пресс-службе Минтранса РФ, в первую очередь связана с тем, что строительство железнодорожной части Крымского моста находится на завершающей стадии.
Напомним, что открытие железнодорожного сообщения по транспортному переходу через Керченский пролив планируется в декабре этого года.
ИСТОЧНИК KP.RU
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