2019-09-13T18:23:49+03:00
Общество

Неизвестный «заминировал» самолет, летевший в Симферополь

К счастью сообщение оказалось ложным
Никита ПОЛЬКО
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Самолет успешно приземлился в аэропорту СимферополяСамолет успешно приземлился в аэропорту СимферополяФото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА
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Сегодня в полицию от неизвестного злоумышленника поступил звонок о якобы заминированном самолете, который летел из Казани в Симферополь.

Это сообщение оказалось ложным, сообщили КП-Крым в пресс-службе Крымского линейного управления МВД на транспорте. Рейс благополучно приземлился в аэропорту «Симферополь».

Неизвестный сообщил, что взрывное устройство находится в багажном отделении самолета Airbus.

После того, как борт приземлился, была проведена проверка. Пассажиров и экипаж эвакуировали и досмотрели самолет. Взрывное устройство обнаружено не было.

Сегодня ведется проверка по факту случившегося. Если будет установлено, что сообщение о минировании поступило из России, то с большой долей вероятности злоумышленник будет вычислен и наказан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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