Неизвестный «заминировал» самолет, летевший в Симферополь
Сегодня в полицию от неизвестного злоумышленника поступил звонок о якобы заминированном самолете, который летел из Казани в Симферополь.
Это сообщение оказалось ложным, сообщили КП-Крым в пресс-службе Крымского линейного управления МВД на транспорте. Рейс благополучно приземлился в аэропорту «Симферополь».
Неизвестный сообщил, что взрывное устройство находится в багажном отделении самолета Airbus.
После того, как борт приземлился, была проведена проверка. Пассажиров и экипаж эвакуировали и досмотрели самолет. Взрывное устройство обнаружено не было.
Сегодня ведется проверка по факту случившегося. Если будет установлено, что сообщение о минировании поступило из России, то с большой долей вероятности злоумышленник будет вычислен и наказан.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Безопасность Крыма»