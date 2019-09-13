Неизвестный «заминировал» самолет, летевший в Симферополь

СЕГОДНЯ 16:55 2019-09-13T18:23:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня в полицию от неизвестного злоумышленника поступил звонок о якобы заминированном самолете, который летел из Казани в Симферополь.

Это сообщение оказалось ложным, сообщили КП-Крым в пресс-службе Крымского линейного управления МВД на транспорте. Рейс благополучно приземлился в аэропорту «Симферополь».

Неизвестный сообщил, что взрывное устройство находится в багажном отделении самолета Airbus.

После того, как борт приземлился, была проведена проверка. Пассажиров и экипаж эвакуировали и досмотрели самолет. Взрывное устройство обнаружено не было.

Сегодня ведется проверка по факту случившегося. Если будет установлено, что сообщение о минировании поступило из России, то с большой долей вероятности злоумышленник будет вычислен и наказан.

ИСТОЧНИК KP.RU