В Севастополе из огня спасли пятерых детей
В Севастополе минувшей ночью загорелся дом на улице Капитанской. В момент пожара в нем находилось пятеро детей и восемь взрослых.
Как сообщает ForPost, сигнал о пожаре поступил в 00 часов 48 минут. Когда огнеборцы прибыли на место выяснилось, что горит крыша одноэтажного частного дома. Все жильцы были немедленно эвакуированы.
Потушить пожар удалось лишь спустя три часа. К счастью, пострадавших и погибших нет.
Причины случившегося будут установлены в ближайшее время. Известно, что огнем повреждено около ста квадратных метров постройки.
ИСТОЧНИК KP.RU
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