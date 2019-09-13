2019-09-13T18:40:41+03:00
Общество

В Севастополе из огня спасли пятерых детей

К счастью, при пожаре никто не погиб
Иван КОСТОГРЫЗОВ
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Спасатели боролись с огнем около 3 часов. Фото: пресс-служба Севастопольского управления МЧССпасатели боролись с огнем около 3 часов. Фото: пресс-служба Севастопольского управления МЧС
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В Севастополе минувшей ночью загорелся дом на улице Капитанской. В момент пожара в нем находилось пятеро детей и восемь взрослых.

Как сообщает ForPost, сигнал о пожаре поступил в 00 часов 48 минут. Когда огнеборцы прибыли на место выяснилось, что горит крыша одноэтажного частного дома. Все жильцы были немедленно эвакуированы.

Потушить пожар удалось лишь спустя три часа. К счастью, пострадавших и погибших нет.

Причины случившегося будут установлены в ближайшее время. Известно, что огнем повреждено около ста квадратных метров постройки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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