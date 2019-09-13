2019-09-13T18:38:56+03:00
Общество

Региональную лизинговую компанию планируют создать в Крыму

Ее капитализация составит более миллиарда рублей
Иван КОСТОГРЫЗОВ
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В правительстве Крыма уверены - новые меры положительно повлияют на экономику регионаВ правительстве Крыма уверены - новые меры положительно повлияют на экономику регионаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Руководство Крыма совместно с федеральным правительством планирует разработать новые льготы для предприятий полуострова, а также найти деньги на их модернизацию.

Кроме этого, планируется создание собственной лизинговой компании с капитализацией 1,2 миллиарда рублей, сообщает Крымская Газета.

- Это позволит нашим предприятиям использовать элементы лизинга в полном объеме. Идет поиск инструментов по предоставлению крупным игрокам дешевых долгосрочных кредитов., - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов на встрече с представителями Российского союза промышленников и предпринимателей.

Аксенов отметил, что нынешние кредиты невыгодны предпринимателям из-за высокой процентной ставки, поэтому подобные меры послужат толчком для развития бизнеса в республике.

ИСТОЧНИК KP.RU

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