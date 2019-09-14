В ДТП на трассе Евпатория-Мирный погибло три человека

СЕГОДНЯ 09:31 2019-09-14T12:24:21+03:00

В аварии погибло три человека Фото: Соцсети

Смертельная авария произошла вчера, около поворота на село Ромашкино

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Вчера, 13 сентября, на трассе Евпатория-Мирный произошло смертельное ДТП. Столкнулись автомобили «Шевроле-Лачетти» и «Киа-Сид».

Сама авария произошла у поворота на село Ромашково.

- К месту происшествия немедленно были направлены службы экстренного реагирования, в том числе оперативная группа 22 пожарно-спасательной части, - сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.

Свидетели аварии в соцсетях сообщили, что в аварии есть погибшие. Позднее это подтвердили в пресс-службе МВД, сообщив, что в результате аварии погибло три человека.

- Устанавливаются все причины и обстоятельства ДТП. Проводится проверка, - сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU