В ДТП на трассе Евпатория-Мирный погибло три человека
Вчера, 13 сентября, на трассе Евпатория-Мирный произошло смертельное ДТП. Столкнулись автомобили «Шевроле-Лачетти» и «Киа-Сид».
Сама авария произошла у поворота на село Ромашково.
- К месту происшествия немедленно были направлены службы экстренного реагирования, в том числе оперативная группа 22 пожарно-спасательной части, - сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.
Свидетели аварии в соцсетях сообщили, что в аварии есть погибшие. Позднее это подтвердили в пресс-службе МВД, сообщив, что в результате аварии погибло три человека.
- Устанавливаются все причины и обстоятельства ДТП. Проводится проверка, - сообщили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU