Под Симферополем построят школу на 600 мест

СЕГОДНЯ 11:22 2019-09-14T12:22:19+03:00

В поселке давно ждали новую школу Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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В рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022» до конца года в селе Укромное Симферопольского района начнется строительство новой школы на 600 мест.

Госстройэкспертиза Крыма уже согласовала все необходимые документы.

Проектная документация по данному объекту соответствует результатам инженерных изысканий, требованиям технических регламентов, в том числе санитарно- эпидемиологическим, экологическим, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия и пожарной безопасности, сообщили в пресс- службе Государственной строительной экспертизы.

В ведомстве отметили, что общая площадь школы составит 9 тысяч квадратных метров.

Здание будет трехэтажным, его постройка обойдется бюджету в 600 миллионов рублей.

Все работы должны начаться до конца 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU