Под Симферополем построят школу на 600 мест
В рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022» до конца года в селе Укромное Симферопольского района начнется строительство новой школы на 600 мест.
Госстройэкспертиза Крыма уже согласовала все необходимые документы.
Проектная документация по данному объекту соответствует результатам инженерных изысканий, требованиям технических регламентов, в том числе санитарно- эпидемиологическим, экологическим, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия и пожарной безопасности, сообщили в пресс- службе Государственной строительной экспертизы.
В ведомстве отметили, что общая площадь школы составит 9 тысяч квадратных метров.
Здание будет трехэтажным, его постройка обойдется бюджету в 600 миллионов рублей.
Все работы должны начаться до конца 2019 года.
ИСТОЧНИК KP.RU
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