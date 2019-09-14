На строительстве ж/д подхода к Крымскому мосту погиб рабочий

СЕГОДНЯ 16:22 2019-09-14T18:01:16+03:00

Рабочий погиб на одном из строящихся подходов к железнодорожной части моста. Фото: инфоцентр "Крымский мост"

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В пятницу, 13 сентября, на стройплощадке одного из керченских железнодорожных подходов к Крымскому мосту погиб рабочий.

Пока точная причина произошедшего неизвестна, уполномоченные структуры ведут расследование.

- Мы уже связались с родственниками погибшего сотрудника. С нашей стороны им будет оказана вся необходимая помощь, - сообщили КП- Крым в пресс- службе инфоцентра "Крымский мост".

В соцсетях высказывается версия, что рабочий погиб в результате обрушения тоннеля железнодорожного подхода.

Однако в пресс- службе Крымского моста призывают подождать официальных результатов расследования, и не делать поспешных заявлений.

ИСТОЧНИК KP.RU