На строительстве ж/д подхода к Крымскому мосту погиб рабочий
В пятницу, 13 сентября, на стройплощадке одного из керченских железнодорожных подходов к Крымскому мосту погиб рабочий.
Пока точная причина произошедшего неизвестна, уполномоченные структуры ведут расследование.
- Мы уже связались с родственниками погибшего сотрудника. С нашей стороны им будет оказана вся необходимая помощь, - сообщили КП- Крым в пресс- службе инфоцентра "Крымский мост".
В соцсетях высказывается версия, что рабочий погиб в результате обрушения тоннеля железнодорожного подхода.
Однако в пресс- службе Крымского моста призывают подождать официальных результатов расследования, и не делать поспешных заявлений.
ИСТОЧНИК KP.RU
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