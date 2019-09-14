В Крыму зафиксированы случаи нападения волков на человека
В Крыму зарегистрировали два случая нападения волка на человека. Один инцидент произошел в районе села Перевального, второй - около села Привольное.
- В результате происшествий, трое пострадавших были доставлены в ГБУЗ РК «Симферопольская ЦРКБ» и ГБУЗ РК «Симферопольская клиническая больница скорой медицинской помощи № 6», - сообщил Сергей Шахов, министр чрезвычайных ситуаций Крыма.
Насколько тяжелы травмы пострадавших неизвестно, однако в МЧС Крыма предостерегает от одиночных походов в лес, а также просит родителей во время выездов на природу не оставлять своих детей без внимания. Если вы увидели волка издалека - лучше незамедлительно покинуть местность.А если хищник оказался близко - помните, что нельзя смотреть ему в глаза и убегать повернувшись спиной к зверю.
ИСТОЧНИК KP.RU