Из-за ложных звонков в скорую бюджет Крыма теряет 7,5 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 11:56 2019-09-15T12:42:33+03:00

За год "скорая помощь" получает около 3 тысяч ложных звонков Фото: Надежда ДАЦЮК

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Из-за ложных вызовов бригад "скорой помощи" бюджет Крыма ежегодно теряет в среднем 7,5 миллиона рублей.

- Каждый год количество ложных вызовов от общего количества варьируется от 0,3 до 0,5%. Средняя стоимость вызова - это около 2,5 тысячи рублей. В эту сумму входит зарплата, амортизация автомобиля, топливо, - сообщил "КП-Крым" руководитель Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергей Олефиренко.

В среднем за год бывает около трех тысяч ложных вызовов.

- Путем простой арифметики мы получаем сумму 7,5 миллиона в год. Еще один большой минус. Пока медики тратят время, чтобы найти человека, которого не существует, люди, которым действительно нужна помощь, не могут ее получить. Потому что мы выполняем "хотелки", - добавил Олефиренко.

Руководитель центра медицины катастроф считает, что нужно ужесточить наказание для тех, кто осуществляет ложные звонки.

- Мы будем только рады этому. На Западе даже за необоснованные вызовы штрафуют, а не то, что за ложные вызовы, - заключил Сергей Олефиренко.

ИСТОЧНИК KP.RU