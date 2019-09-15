Симферопольские хулиганы на неделю перекрыли улицу Крылова

СЕГОДНЯ 12:24 2019-09-15T12:25:51+03:00

Они сняли защитные пленки с знаков «Въезд запрещен»

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В администрации Симферополя рассказали о курьезе. Столичные водители больше недели объезжали улицу Крылова из-за того, что хулиганы сняли защитные пленки с знаков «Въезд запрещен».

Директор МБУ «Город» Антон Подабед сообщил, что в прошлом году совместно с ГИБДД проводился эксперимент: на улице Крылова от Красноармейской до Полигонной организовали одностороннее движение, разместив там знаки «Въезд запрещен» .

Однако опыт оказался неудачным, и «кирпичи» запаковали в темную пленку, таким образом отменив одностороннее движение.

- Недавно кто-то снял пленку, закрывающюю знаки. Вечером 12 сентября знаки заново были закрыты, - заявил Подабед Крымскому иноформагентству.

Автомобилисты знатно натерпелись: ведь им приходилось объезжать перекрытый участок по улице Курцовская, а дорога там не очень хорошая.

ИСТОЧНИК KP.RU