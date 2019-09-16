В 2020 году в Крыму начнут снимать серию фильмов о греках
В Крым приехала греческая делегация. Во время этого визита они обсудят сценарий будущей кинокартины – серии документарных фильмов о греках.
Как рассказал «КП-Крым» президент Фонда содействия развитию науки, культуры и кино "Одиссей" Одиссей Пипия, съемки планируется начать в следующем году.
- Нам очень интересно поработать с греками, тем более это своеобразное орудие против информационной блокады. Цель греков – рассказать о многовековой дружбе России и Греции, - уточнил Пипия.
А в рамках следующего визита будут выбраны геолокации для съемок фильма.
В фонде уточнили, что в состав делегации вошли бывший заместитель министра обороны Греции, заместитель председателя Международной ассоциации "Друзья Крыма" Константинос Ираклис Исихос, а также историк Николаус Александро Исихос.
ИСТОЧНИК KP.RU