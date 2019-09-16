«Карма за Крым»: На Украине прокомментировали информацию о болезни актрисы Заворотнюк

СЕГОДНЯ 11:15 2019-09-16T11:21:46+03:00

Она бывала на полуострове несколько раз после его воссоединения с Россией

Изменить размер текста: A A

Украинские журналисты, после появления информации в СМИ о болезни известной актрисы Анастасии Заворотнюк, вынесли свой вердикт. Они связали случившееся с тем, что ее «настигла карма» за посещение Крыма уже после его воссоединения с Россией.

Как пишет издание «Обозреватель», актриса приезжала на полуостров несколько раз после 2014 года.

Например, два года назад Заворотнюк была с гастролями спектакля «Третий лишний». Тогда она заявила, что хочет жить в Ялте.

А чуть позже она приехала в Крым со своим супругом - мужем Петром Чернышевым.

Напомним, ранее СМИ писали, что Анастасия Заворотнюк находится в одной из больниц Москвы в тяжелом состоянии. По предварительной информации, у нее обнаружили рак мозга.

На данный момент никаких официальных комментариев ни от родственников, ни от представителей актрисы нет.

ИСТОЧНИК KP.RU