«Карма за Крым»: На Украине прокомментировали информацию о болезни актрисы Заворотнюк
Украинские журналисты, после появления информации в СМИ о болезни известной актрисы Анастасии Заворотнюк, вынесли свой вердикт. Они связали случившееся с тем, что ее «настигла карма» за посещение Крыма уже после его воссоединения с Россией.
Как пишет издание «Обозреватель», актриса приезжала на полуостров несколько раз после 2014 года.
Например, два года назад Заворотнюк была с гастролями спектакля «Третий лишний». Тогда она заявила, что хочет жить в Ялте.
А чуть позже она приехала в Крым со своим супругом - мужем Петром Чернышевым.
Напомним, ранее СМИ писали, что Анастасия Заворотнюк находится в одной из больниц Москвы в тяжелом состоянии. По предварительной информации, у нее обнаружили рак мозга.
На данный момент никаких официальных комментариев ни от родственников, ни от представителей актрисы нет.
ИСТОЧНИК KP.RU