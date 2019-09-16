В Крыму по тревоге подняли Черноморский флот
Более 3000 человек и 300 единиц техники морской пехоты и береговой обороны Черноморского флота подняты по тревоге в Крыму. Все мероприятия проходят в рамках крупных учений на полигоне "Опук".
По замыслу организаторов учений подразделения отработают сценарий высадки на морское побережье. Силы береговой обороны сыграют роль обороняющейся стороны, силы морской пехоты - атакующую. Кроме того, будут проведены артиллерийские стрельбы и отработан морской и воздушный десант.
- Подразделения береговой обороны начали инженерное оборудование позиций для отработки действий по обороне морского побережья, а военнослужащие морской пехоты грузят технику в твиндеки больших десантных кораблей и переходу морем в район высадки морского десанта, - рассказали в пресс -службе Черноморского Флота.
Также в маневрах примут участие боевые корабли и авиация Черноморского флота.К примеру, экипажи фрегата "Адмирал Эссен" и малых ракетных кораблей отработали экстренное приготовление кораблей к бою и выход в район рассредоточения. В то же время, экипажи тральщиков отработали как приемы постановки мин так и приемы их уничтожения различными видами тралов.
ИСТОЧНИК KP.RU
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