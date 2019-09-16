Турист с многочисленными переломами пролежал ночь в ущелье под Судаком

СЕГОДНЯ 15:05 2019-09-16T15:43:24+03:00

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Пожилого туриста, получившего многочисленные травмы при падении в одно из ущелий близ горы Сокол под Судаком, сумели эвакуировать спустя почти сутки после начала спасательной операции.

Он был обнаружен в балке под скалой "Чертов палец".

- Потерявшегося обнаружили в сознании с травмами различной степени тяжести. При помощи альпинистского снаряжения его эвакуировали в безопасное место, после чего передали сотрудникам скорой медицинской помощи, - рассказали в пресс -службе ГУ МЧС по РК.

В ведомстве отметили, что о пропаже мужчины 1947 года рождения днем ранее заявила его спутница. В результате долгих поисков пострадавшего удалось обнаружить.

ИСТОЧНИК KP.RU