Турист с многочисленными переломами пролежал ночь в ущелье под Судаком
Пожилого туриста, получившего многочисленные травмы при падении в одно из ущелий близ горы Сокол под Судаком, сумели эвакуировать спустя почти сутки после начала спасательной операции.
Он был обнаружен в балке под скалой "Чертов палец".
- Потерявшегося обнаружили в сознании с травмами различной степени тяжести. При помощи альпинистского снаряжения его эвакуировали в безопасное место, после чего передали сотрудникам скорой медицинской помощи, - рассказали в пресс -службе ГУ МЧС по РК.
В ведомстве отметили, что о пропаже мужчины 1947 года рождения днем ранее заявила его спутница. В результате долгих поисков пострадавшего удалось обнаружить.
ИСТОЧНИК KP.RU