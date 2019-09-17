2019-09-17T09:52:09+03:00
Общество

Ялтинские дворы благоустроят за 50 миллионов рублей

Работы пройдут на восьми объектах
Александра КОРШУНОВА
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Всем нам хочется жить в красивых и комфортных дворах. Фото: Вконтакте/Алексей ЧелпановВсем нам хочется жить в красивых и комфортных дворах. Фото: Вконтакте/Алексей Челпанов
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На благоустройство восьми дворов Ялты выделили 50 миллионов рублей. Проекты уже проходят согласование в Госстройэкспертизе. После этого будут конкурсные процедуры, через которые и определят подрядчика, который выполнит работы.

Глава администрации города Алексей Челпанов подчеркнул, что развиваться и облагораживать нужно не только центральные, но и спальные районы города.

Но вот только местный бюджет пока не может себе позволить привести в хорошее состояние все дворы крымской жемчужины.

- Это станет первым шагом на пути к нашей большой цели – созданию комфортных условий для проживания жителей города. Ускорить процесс могут и сотрудники управляющих компаний, с которыми призываю жителей активнее взаимодействовать, ведь ваш комфорт – их прямая обязанность, - отметил глава города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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