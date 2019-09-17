Ялтинские дворы благоустроят за 50 миллионов рублей
На благоустройство восьми дворов Ялты выделили 50 миллионов рублей. Проекты уже проходят согласование в Госстройэкспертизе. После этого будут конкурсные процедуры, через которые и определят подрядчика, который выполнит работы.
Глава администрации города Алексей Челпанов подчеркнул, что развиваться и облагораживать нужно не только центральные, но и спальные районы города.
Но вот только местный бюджет пока не может себе позволить привести в хорошее состояние все дворы крымской жемчужины.
- Это станет первым шагом на пути к нашей большой цели – созданию комфортных условий для проживания жителей города. Ускорить процесс могут и сотрудники управляющих компаний, с которыми призываю жителей активнее взаимодействовать, ведь ваш комфорт – их прямая обязанность, - отметил глава города.
ИСТОЧНИК KP.RU