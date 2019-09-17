Для празднования годовщины 51-й армии в Симферополе ограничат движение на одной из улиц

СЕГОДНЯ 11:51 2019-09-17T11:56:10+03:00

Это связано с проведением торжественных мерпориятий. Фото: Александра КОРШУНОВА

Это продлится несколько часов

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В среду, 18 сентября, в Симферополе с 9.00 до 10.30 ограничат движение транспорта по улице 51-й Армии. Запрет будет действовать на участке от пересечения с улицей Фурманова до Суходольной.

Это связано с проведением торжественных мероприятий в честь годовщины 51-й Армии.

Планируйте свой маршрут заранее. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

По программе запланирована церемония возложения цветов к памятнику воинам, которые освобождали крымскую столицу от немецко-фашистских захватчиков.

- Там проведут санитарную очистку территории, покосят траву, побелят бордюры и высадят цветы. В торжественном чествовании ветеранов примут участие учащиеся старших классов городских школ, курсанты кадетских классов, а также выступит духовой оркестр, - рассказал замглавы администрации Симферополя Алла Пацинко.

ИСТОЧНИК KP.RU