2019-09-17T11:56:10+03:00
Общество

Для празднования годовщины 51-й армии в Симферополе ограничат движение на одной из улиц

Это продлится несколько часов
Александра КОРШУНОВА
Поделиться:
Это связано с проведением торжественных мерпориятий.Это связано с проведением торжественных мерпориятий.Фото: Александра КОРШУНОВА
Изменить размер текста:

В среду, 18 сентября, в Симферополе с 9.00 до 10.30 ограничат движение транспорта по улице 51-й Армии. Запрет будет действовать на участке от пересечения с улицей Фурманова до Суходольной.

Это связано с проведением торжественных мероприятий в честь годовщины 51-й Армии.

Планируйте свой маршрут заранее. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Планируйте свой маршрут заранее. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

По программе запланирована церемония возложения цветов к памятнику воинам, которые освобождали крымскую столицу от немецко-фашистских захватчиков.

- Там проведут санитарную очистку территории, покосят траву, побелят бордюры и высадят цветы. В торжественном чествовании ветеранов примут участие учащиеся старших классов городских школ, курсанты кадетских классов, а также выступит духовой оркестр, - рассказал замглавы администрации Симферополя Алла Пацинко.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ко Дню учителя ялтинские педагоги получат поощрение
В Симферополе сожгли 10 килограммов элитных сыров
Украинец пытался провезти в Крым 6 килограммов марихуаны
Сообразят на двоих: Полномочия Аксенова в Крыму готовы разделить
Мы за него страдали: Константинов выступил против переименования Крыма
Под видом чая: Из Краснодарского края в Крым пытались провезти опасный спирт
Под Феодосией военная техника подмяла легковушку
В Крыму пытались сжечь камеру фиксации нарушений ПДД
Ялтинские дворы благоустроят за 50 миллионов рублей
Во вторник крымский парламент начнет работу в новом составе
В Крыму на ремонте памятников Великой Отечественной войны смошенничали на 400 тысяч рублей
Погода в Крыму 17 сентября: Тепло и сухо
В Симферополе 17 сентября частично отключат свет
В Крыму проверили наличие вакцины от бешенства
Водовод от Северо-Крымского канала до Феодосии и Керчи строят с опережением графика
В Симферополе началась уборка осенней листвы
В Керчи спустя три дня нашли тело пропавшего в море подростка
Задержанный вице-премьер Крыма останется в тюрьме до конца года
Оторвалось ограждение: Жители Симферополя возмутились ремонтом набережной
С Генуэзской крепости упала женщина и сломала ногу
Бабуля "булки" качает: Пенсионерка в платочке сходила на тренажеры и стала звездой соцсетей