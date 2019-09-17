2019-09-17T13:09:32+03:00
Политика

Сообразят на двоих: Полномочия Аксенова в Крыму готовы разделить

Юристы правительства уже ведут работы в этом направлении
Никита ПОЛЬКО
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Разделение обязанностей позволит главе Крыма уделять больше времени региональным проблемамРазделение обязанностей позволит главе Крыма уделять больше времени региональным проблемамФото: Евгения ГУСЕВА
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Решение о разделении полномочий главы Крыма и председателя Совета министров назревает. Более того, юристы местного правительства ведут работу в этом направлении. Тем более, что закон это позволяет.

Об этом после сегодняшнего заседания крымского парламента заявил председатель Госсовета РК Владимир Константинов.

Он, кстати, признался, что и сам поддерживает разделение полномочий главы республики и председателя правительства. А решение по этому вопросу будет принято в ближайшее время.

По словам Константинова, глава Крыма должен будет определить для себя новые стандарты работы на новый срок. Возможно, это будет более удобная форма. Тем более, что такая конструкция исполнительной власти показала свою эффективность во многих субъектах страны.

Польза от разделения полномочий, считает Константинов, заключается в том, что глава Крыма сможет посвятить себя выстраиванию взаимоотношения на международной арене и работе с федеральными органами власти. А вот премьер-министр напротив, сможет посвятить себя более глубокой работе с регионами полуострова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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