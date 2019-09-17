Севастопольские спасатели вытащили из горящей квартиры мужчину

СЕГОДНЯ 16:44 2019-09-17T16:44:12+03:00

МЧСники по лестнице взобрались на третий этаж. Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Севастополю

После этого пострадавшего отвезли в больницу

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Спасателям поступила информация о том, что из окна квартиры по улице Героев Севастополя валит дым.

На адрес немедленно выехали сотрудники МЧС и две автоцистерны.

По прибытию спасатели с помощью автолестницы проникли в квартиру на третьем этаже через окно. В помещении, которое было полностью окутано дымом, обнаружили пострадавшего.

Мужчину вынесли на свежий воздух и оказали ему первую медицинскую помощь.

- После этого передали сотрудникам скорой помощи. С ожогами нижних конечностей второй степени и отравлением угарным газом его доставили в лечебное учреждение, - рассказали в севастопольском главе МЧС России.

Позже установили, что в комнате загорелся матрас, площадь пожара составила 1 квадратный метр. К счастью, распространения пожара удалось избежать.

На месте работали 3 единицы техники и 7 спасателей.

ИСТОЧНИК KP.RU