Севастопольские спасатели вытащили из горящей квартиры мужчину
Спасателям поступила информация о том, что из окна квартиры по улице Героев Севастополя валит дым.
На адрес немедленно выехали сотрудники МЧС и две автоцистерны.
По прибытию спасатели с помощью автолестницы проникли в квартиру на третьем этаже через окно. В помещении, которое было полностью окутано дымом, обнаружили пострадавшего.
Мужчину вынесли на свежий воздух и оказали ему первую медицинскую помощь.
- После этого передали сотрудникам скорой помощи. С ожогами нижних конечностей второй степени и отравлением угарным газом его доставили в лечебное учреждение, - рассказали в севастопольском главе МЧС России.
Позже установили, что в комнате загорелся матрас, площадь пожара составила 1 квадратный метр. К счастью, распространения пожара удалось избежать.
На месте работали 3 единицы техники и 7 спасателей.
ИСТОЧНИК KP.RU