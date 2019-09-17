Крымские заводы по производству асфальта ждет обновление
На Алуштинском, Симферопольском и Ленинском заводах по производству асфальтобетона пройдет модернизация. Все эти предприятия были построены в 80- и 90-х годах. А за время их работы оборудование не обновлялось и не проходило капитальный ремонт.
А теперь для того, чтобы продукция соответствовала всем нормам, на заводах установят новые смесительные агрегаты, блоки управления, электрооборудование и сменное жидко-топливное оборудование.
В Минтрансе Крыма уверены, что благодаря этому мощность предприятий вырастет больше чем в два раза.
Кстати, в производстве используют битум, который поставляют с материка, и крымские инертные материалы.
- Вся выпускаемая продукция проходит ежедневный лабораторный контроль, - отметили в пресс-службе министерства транспорта республики.
ИСТОЧНИК KP.RU