Чешские предприниматели захотели строить в Крыму гостиницы
Чешские предприниматели заинтересовались крымским туризмом - хотят инвестировать в строительство и ремонт местных гостиниц, а также организовывать туры из Чехии на полуостров.
- Для чехов, тем более определенных поколений, Крым — это туристский рай, это Ривьера Востока, - заявил на встрече с министром курортов и туризма РК член чешской делегации, бывший замглавы компартии Чехии Йосеф Скала.
Участники чешской делегации отметили, что у полуострова есть ряд туристических преимуществ, в том числе - богатая культура и история, климат. Гости встретились с представителями крымского турбизнеса и намерены и дальше обмениваться опытом.
В свою очередь глава Минкурортов РК Вадим Волченко заявил, что инвестиционные площадки в сфере туризма уже есть, и для бизнеса с иностранным участием нет никаких препятствий, в том числе - для вхождения в свободную экономическую зону.
ИСТОЧНИК KP.RU