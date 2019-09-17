Чешские предприниматели захотели строить в Крыму гостиницы

СЕГОДНЯ 19:55 2019-09-17T19:55:41+03:00

Делегация из Чехии находится на полуострове с визитом

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Чешские предприниматели заинтересовались крымским туризмом - хотят инвестировать в строительство и ремонт местных гостиниц, а также организовывать туры из Чехии на полуостров.

- Для чехов, тем более определенных поколений, Крым — это туристский рай, это Ривьера Востока, - заявил на встрече с министром курортов и туризма РК член чешской делегации, бывший замглавы компартии Чехии Йосеф Скала.

Участники чешской делегации отметили, что у полуострова есть ряд туристических преимуществ, в том числе - богатая культура и история, климат. Гости встретились с представителями крымского турбизнеса и намерены и дальше обмениваться опытом.

В свою очередь глава Минкурортов РК Вадим Волченко заявил, что инвестиционные площадки в сфере туризма уже есть, и для бизнеса с иностранным участием нет никаких препятствий, в том числе - для вхождения в свободную экономическую зону.

ИСТОЧНИК KP.RU