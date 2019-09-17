2019-09-17T21:29:32+03:00
Общество

На Крым надвигается похолодание

Ожидаются грозы
Анастасия ЖУКОВА
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В ближайшие три дня Крым ждет похолодание, дожди и сильный ветер. Об этом предупредили в крымском главке МЧС России.

Так, по данным метеорологов, 18-22 сентября на полуострове погода резко изменится из-за прохождения холодного фронта.

- Местами дожди, усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 15-20 м/с, понижение температуры воздуха на 8-10 градусов, - отмечают синоптики.

В частности, днем температура составит всего 15-20 градусов, ночью 4-9 градусов тепла.

Спасатели призвали граждан соблюдать правила безопасности: по возможности избегать дальних поездок, держаться подальше от балконов, крупных деревьев, билбордов, дорожных знаков и прочих плохо закрепленных конструкций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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