«Ну и фантазия»: Крымчане фотографируются со скульптурами из соломы

СЕГОДНЯ 11:49 2019-09-18T11:59:12+03:00

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Украшение Крыма - дело рук каждого из нас! Это доказали местные комбайнеры, которые из нескольких стогов соломы сделали настоящие скульптуры.

Новые достопримечательности видно еще с трассы, при въезде в Красноперекопск.

Местные жители с энтузиазмом и даже неким восторгом отреагировали на новшество, а многие из них сделали фотографии на фоне скульптур.

Скульптуру видно даже с трассы. Фото: Медат Зейтуллаев

- Не по профессии работают наши комбайнеры! С такой фантазией можно и страну поднять! (Если не останавливаться на соломе!) – написала Екатерина.

- Мне очень нравится. Недавно была в Беларуси, там в каждом селе после уборки такие скульптуры. Очень разные и цветные. Очень красиво! – выразила свое мнение Анна.

Жители полуострова с удовольствием фотографируются со скульптурами. Фото: Николай Козлов

- Арт-Комбайнеры, вот это по-нашему! 30-40 километров от Красноперекопска в сторону Симферополя. Молодцы мужики! Думаю, в дороге всем чуточку настроения добавили, - отметил Роман.

ИСТОЧНИК KP.RU