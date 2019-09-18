«Ну и фантазия»: Крымчане фотографируются со скульптурами из соломы
Украшение Крыма - дело рук каждого из нас! Это доказали местные комбайнеры, которые из нескольких стогов соломы сделали настоящие скульптуры.
Новые достопримечательности видно еще с трассы, при въезде в Красноперекопск.
Местные жители с энтузиазмом и даже неким восторгом отреагировали на новшество, а многие из них сделали фотографии на фоне скульптур.
Скульптуру видно даже с трассы. Фото: Медат Зейтуллаев
- Не по профессии работают наши комбайнеры! С такой фантазией можно и страну поднять! (Если не останавливаться на соломе!) – написала Екатерина.
- Мне очень нравится. Недавно была в Беларуси, там в каждом селе после уборки такие скульптуры. Очень разные и цветные. Очень красиво! – выразила свое мнение Анна.
Жители полуострова с удовольствием фотографируются со скульптурами. Фото: Николай Козлов
- Арт-Комбайнеры, вот это по-нашему! 30-40 километров от Красноперекопска в сторону Симферополя. Молодцы мужики! Думаю, в дороге всем чуточку настроения добавили, - отметил Роман.
ИСТОЧНИК KP.RU